Вже розпочалась цьогорічна оздоровча кампанія для дітей Суспільство | 09-01-2019, 10:37 0 64 Вже розпочалась цьогорічна оздоровча кампанія для дітей. Цього року дітки зможуть відпочивати у дитячих таборах «Артек» (Київ), «Молода гвардія» (Одеса), а також у інших таборах України та Львівщини, де на них чекає цікава розважальна програма.



«Запрошуємо батьків або осіб, які їх замінюють, подавати заяви на оздоровлення та відпочинок дітей. Це можна зробити у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг м. Львова. Реєструючи заявки, потрібно додавати копію документа, який посвідчує особу дитини (свідоцтво про народження або паспорт громадянина України), а також підтверджуючі документи про її належність до пільгової категорії», — розповідають в управлінні освіти Львівської міської ради.