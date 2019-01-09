У Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області обговорили умови отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів Суспільство | 09-01-2019, 10:50 0 88

Днями у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області було проведено тренінг, щодо права на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів.

Начальником відділу погашення боргу Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Русецьким Мирославом Мирославовичем було повідомлено присутнім,що однією з адміністративних послуг, які надаються платникам податків органами фіскальної служби, є видача довідки про відсутність(наявність) заборгованості з податків, зборів та платежів.

Надання зазначеної послуги регламентується наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №567.

Для отримання довідки платнику необхідно особисто (або через уповноважену особу) звернутися з відповідною заявою до ГУ ДФС у Львівській області (за основним місцем обліку). Форма заяви та зразок її заповнення розміщені на суб-сайті територіальних органів ДФС в Львівській області у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» або безпосередньо в Центрі обслуговування платників. Крім того, заява може бути надіслана через Електронний кабінет платника податків. При заповненні заяви необхідно обов’язково зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачено надання довідки, та назву підприємства чи організації, куди довідка буде надана.

Довідка надається безоплатно та може бути отримана як у паперовому, так і в електронному вигляді, про що слід зробити відповідну позначку в заяві. Крім того, при отриманні довідки в електронному вигляді платник може також отримати її підтвердження в паперовому. Для цього йому необхідно звернутися з відповідною заявою до ДФС у Львівській області за місцем обліку.

Термін надання зазначеної послуги – 5 робочих днів з дня подання заяви. Термін дії довідки – 10 календарних днів. Довідка у паперовому вигляді отримується платником чи його уповноваженим представником безпосередньо у контролюючому органі, до якого було подано відповідну заяву.

У відкритій частині Електронного кабінету платника можна переглянути довідку в електронному вигляді, завантажити її примірник у форматі PDF та роздрукувати. Для цього у підрозділі «Довідки про відсутність заборгованості» розділу «Реєстри» необхідно зазначити Код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер та дату довідки.

Увага! Довідка формується автоматично за даними інформаційних систем ДФС. При цьому системою перевіряється наявність боргу як за основним, так і за неосновним місцем обліку. При наявності у платника податкового боргу, навіть у розмірі 1 копійки, автоматично буде сформовано відмову у наданні довідки.

Відмова також формується автоматично при зверненні платника із заявою до органу ДФС не за основним місцем обліку або при зверненні фізичної особи, яка не є фізичною особою-підприємцем. У разі, якщо у заяві платник зазначив нормативно-правовий акт, що втратив чинність, або яким отримання довідки не передбачено, або при некоректному заповненні реквізитів заяви, йому на поштову адресу також буде направлено лист у довільній формі з відмовою у наданні довідки.



Сектор організаційної роботи

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області

