Термін зберігання документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів. Суспільство | 09-01-2019, 10:51 0 91



Фахівцями Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області 3 січня 2019 року проведено практикум, на якому проводилась роз’яснювальна робота, щодо «терміну зберігання документів пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів».

В ході зустрічі було наголошено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1 095 днів (2 555 днів – для документів, необхідних для здійснення контролю за трансфертним ціноутворенням) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання – з передбаченого Податковим кодексом України граничного терміну подання такої звітності.

Зокрема, платники податків отримали інформацію, що документи пов’язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження, прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або судового розгляду, повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менш 1 095 днів (2 555 днів – для контролю за трансфертним ціноутворенням) з дня подання податкової звітності.

Отже, документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, повинні зберігатися 1 095 днів, а документи, необхідні для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням зберігаються 2 555 днів.

Після закінчення строків зберігання документів суб’єкт господарювання, в установленому законодавством порядку, передає їх до архіву.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області



