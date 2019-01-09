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Завдяки Львівській прокуратурі до бюджету надійшло 629 тис грн у сфері природоохоронного законодавства
|Суспільство | 09-01-2019, 11:47
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Господарським судом Львівської області 29.09.2017 задоволено позов органів прокуратури області щодо стягнення до бюджету з одного із підприємств майже 1,5 млн грн збитків, завданих державі у сфері охорони навколишнього природного середовища (за самовільний скид зворотних вод з очисних споруд у р. Полтва).
Ухвалою цього ж суду від 24.10.2017 виконання рішення суду розстрочено з листопада 2017 року по квітень 2020 року.
На виконання вказаних рішень суду, 18.12.2018 підприємством сплачено черговий щомісячний платіж у сумі понад 48 тис грн.
Зазначимо, що на даний час, за увесь період реального виконання цього судового рішення, бюджет уже поповнився на майже 629 тис грн.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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