Завдяки Львівській прокуратурі до бюджету надійшло 629 тис грн у сфері природоохоронного законодавства Суспільство | 09-01-2019, 11:47 0 78



Господарським судом Львівської області 29.09.2017 задоволено позов органів прокуратури області щодо стягнення до бюджету з одного із підприємств майже 1,5 млн грн збитків, завданих державі у сфері охорони навколишнього природного середовища (за самовільний скид зворотних вод з очисних споруд у р. Полтва).



Ухвалою цього ж суду від 24.10.2017 виконання рішення суду розстрочено з листопада 2017 року по квітень 2020 року.



На виконання вказаних рішень суду, 18.12.2018 підприємством сплачено черговий щомісячний платіж у сумі понад 48 тис грн.



Зазначимо, що на даний час, за увесь період реального виконання цього судового рішення, бюджет уже поповнився на майже 629 тис грн.







Прес-служба прокуратури Львівської області



