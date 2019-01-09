Лісівники Львівщини поповнили державну скарбницю на 364 млн грн Суспільство | 09-01-2019, 11:49 0 111

Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 2018 рік сплатили до бюджетів усіх рівнів 364,2 млн гривень податків та зборів (обов’язкових платежів). Це на 71,6 млн грн більше порівняно з 2017 роком.

Зокрема, до державного бюджету України сплачено майже 195 млн грн. Значну частину платежів до держбюджету України становить рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 43,4 млн грн. За 2018 року підприємства управління сплатили 84 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого бюджету.

Також зріс розмір сплати прибуткового податку з громадян: порівняно з 2017 роком він зріс на 14,5 млн грн та склав 68,7 млн грн. Це свідчить про підвищення рівня заробітної плати на підприємствах управління. Важливою є і своєчасна та в повному обсязі сплата підприємствами Львівського обласного управління єдиного соціального внеску у розмірі 85,2 млн грн, який зріс на 31,6 % порівняно з 2017 роком - це забезпечує поповнення дохідної частини Пенсійного фонду України, відтак сприяє виплаті пенсій громадянам України.





https://lvivlis.gov.ua/news?id=3358

