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Цьогоріч майже 200 тисяч домогосподарств Львівщини отримують субсидії, - Наталія Кузяк (+аудіо)

Суспільство | 09-01-2019, 13:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Про це сьогодні, 9 січня, під час брифінгу повідомила директор департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Наталія Кузяк.

«З початку нового року стартував новий механізм, так звана монетизація субсидій.  Хочу зазначити, що зараз майже вдвічі зменшилась кількість отримувачів субсидій у порівнянні з періодом 2017-2018 років. Відтак, цьогоріч майже 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії», - наголосила Наталія Кузяк.
За підсумками опалювального періоду 2017-2018 рр. в області одержували житлову субсидію 459 759 сімей (домогосподарств), що становило 56 % населення області. В цілому в опалювальний період підтримкою житлової субсидії було охоплено більше мільйона громадян області (середня кількість  членів домогосподарства, яким призначено субсидію складається з 3 осіб).
Станом на 5 січня 2019 року в Львівській  області одержують житлову субсидію 189939 сімей (домогосподарств), що становить 23,1 % населення області (822 000 домогосподарств).
Зазначимо, що субвенція з державного бюджету становить – 5,2 млрд грн, з яких профінансували - 4,9 млрд грн.          
Окрім того, з 1 травня 2018 та з 1 жовтня 2018 відповідно до нового механізму призначення житлових субсидій діє нова програма призначення субсидії, яка є перш за все соціально справедливою та більш адресною. Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії – її отримали. При цьому вводяться такі механізми, при яких заможні громадяни більше не зможуть одержувати державну підтримку за кошти платників податків.
«Кожна сім’я має бути свідома того, що не слід приховувати доходи чи покупки, адже все одно доведеться повернути кошти. При виявленні таких випадків, людина повинна буде погасити суму наданої їй раніше субсидії. Кожен з нас має бути відповідальними, адже це кошти, які сплачуються іншими платниками податків», - резюмувала Наталія Кузяк.
Нагадаємо, що з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка на рік становить до 2500 гривень за голову.
Субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, у яких є заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску з вини роботодавця (якщо він не платить податок за працівника).
Право на допомогу від Уряду мають ті сім'ї, опалювальна (а не загальна) площа житла яких не перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку.
У разі, якщо член домогосподарства не має доходів і перебуває в складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- або наркозалежні (при наявності довідки від лікаря), онкохворі (при наявності висновку ЛКК), субсидію має право призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.
На понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, ті, хто досяг пенсійного віку або отримує пенсію за вислугу років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу по інвалідності з дитинства, і діти з інвалідністю.
Зміни також стосуються сплати обов'язкового платежу. З 1 жовтня 2018 року, коли вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов'язкового платежу, субсідіант має право платити тільки вартість фактично спожитої послуги. Для прикладу, якщо розмір обов'язкового платежу за певну послуг становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень.
Без обов'язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати наступні категорії осіб:
безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій має право ухвалити позитивне для заявника рішення;
безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості;
громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, який підтверджується документально. Тоді домогосподарство в Україні, де зареєстрована така особа, має можливість отримати субсидію на загальних умовах.
Якщо субсидія на новий 2018-2019 рік вже призначена, то її розмір на опалювальний сезон управління соціального захисту населення в жовтні розрахує автоматично, без повторного звернення з документами.
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