З 1 січня участь у монетизації пільг і субсидій братимуть сім’ї, які звернуться за допомогою вперше Суспільство | 09-01-2019, 13:22 0 77

27 грудня 2018 Кабінет Міністрів України схвалив Постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі, згідно з якою змінюється алгоритм її виплати, при цьому призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними.



«Монетизація відбуватиметься у три етапи. Вже з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комунальні послуги», - повідомила директор департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Наталія Кузяк.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

«Кожна сім’я має бути свідома того, що не слід приховувати доходи чи покупки, адже все одно доведеться повернути кошти. При виявленні таких випадків, людина повинна буде погасити суму наданої їй раніше субсидії. Кожен з нас має бути відповідальними, адже це кошти, які сплачуються іншими платниками податків», - додала Наталія Кузяк.

Відтак, в області постійно здійснюється перевірка правомірності одержання житлових субсидій одержувачами, зокрема і тих, хто потенційно може перебувати за кордоном.

«Зокрема, за 11 місяців 2018 року органами соціального захисту населення було проведено 42 756 обстежень та перевірок правомірності одержання житлових субсидій, в тому числі і проведено верифікацію, скеровано 9 700 запитів до державної прикордонної служби. На підставі перевірок було виявлено та припинено 1689 діючих житлових субсидій на загальну суму 8 178,3 тис грн, повернуто 6 545,9 тис грн», -розповів начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог Львівської ОДА Василь Гельбич.

