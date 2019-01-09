До відома платників податків Закарпаття! Актуальні рахунки для сплати податків Суспільство | 09-01-2019, 13:24 0 94

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, що згідно з Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Державною казначейською службою України відкриті нові рахунки для наступних податків:

«11010501» – Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню,

«11011001» – Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування,

«19011000» – Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення,

«13030100» – Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Звертаємо увагу, що зарахування платежів на рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, що відкриті відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розпочалось з 03.01.2019.

При цьому наголошуємо, що для платежів, які не зазнали змін відповідно до вимог вищезазначених нормативно-правових актів, рахунки не перевідкриватимуться.

Нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті « Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки» (http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.

ДФС у Закарпатській області

