З 1 січня 2019 року РРО слід застосовувати особам, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення Суспільство | 09-01-2019, 13:24 0 85

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі-Закон №2628-VIII).

Законом №2628-VIII внесено зміни до кола платників єдиного податку, які не можуть працювати без застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України. До них віднесено платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Також Законом №2628-VIII внесено відповідні зміни до Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265/95-ВР). А саме, статтю 2 Закону №265/95-ВР доповнено абзацом тридцятим, в якому надано визначення терміну «вироби медичного призначення (медичні вироби)». Вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

Крім цього, у статті 9 пункти 1, 6, 8 і 9 Закону №265/95-ВР доповнені словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».

Таким чином, з 1 січня 2019 року РРО слід застосовувати:

- при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва – лікарськими засобами та виробами медичного призначення (пункт 1 статті 9 Закону №265/95-ВР);

- при продажу товарів, а саме лікарських засобів та виробів медичного призначення фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку;

- при продажу товарів особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;

- при здійсненні фізичними особами торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення за готівкові кошти на ринках.



