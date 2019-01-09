Податкова міліція ГУ ДФС у Львівській області інформує про результати роботи у 2018 році щодо протидії нелегальним АЗС Суспільство | 09-01-2019, 15:13 0 73

В межах операції «Акциз – 2018» протягом 2018 року податковою міліцією ГУ ДФС у Львівській області проведено комплекс заходів з протидії неправомірній діяльності АЗС без дозвільних документів, які здійснюють реалізацію палива невідомого походження і якості.

Органи фіскальної служби області активно протидіяли цьому негативному явищу в межах правового поля та чинного законодавства.

Відомо, що відповідальність за такі правопорушення передбачена адміністративним і кримінальним законодавством.

Протягом 2018 року виявлено 105 АЗС, у яких на момент відпрацювання були проблеми з дозвільною та іншою документацією.

Щодо порушників було складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими описано обладнання та дизпаливо орієнтовною вартістю близько 15 млн. грн. За результатами розгляду адміністративних протоколів місцевими судами області застосовано штрафів на суму 100 тис. гривень.

Розслідувалось 5 кримінальних проваджень відповідно до статей 191, 204, 272 Кримінального кодексу України щодо діяльності 12 АЗС, які в рамках розслідування було демонтовано.

Ще 12 АЗС було добровільно демонтовано власниками.

29 АЗС припинили діяльність і знаходяться у неробочому стані.

9 АЗС привели документацію у належний стан.

Робота щодо ліквідації нелегальних АЗС на території області триває і у 2019 році.



