Декларація з податку на прибуток за 2018 рік подається за новою формою Суспільство | 09-01-2019, 15:18 0 85

14 грудня 2018 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 1303/32755 (далі – наказ № 842).

Наказ № 842 виданий з метою реалізації положень Законів України від 07 листопада 2017 року № 2176 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» та від 07 грудня 2017 року № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», які набули чинності з 01.01.2018.

Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Детальна інформація надана листом ДФС України від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17, ознайомитися можна за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/363081.html.

ДФС у Закарпатській області

