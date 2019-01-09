На Турківщині відкрили оновлену залізничну станцію Суспільство | 09-01-2019, 17:43 0 50

Сьогодні, 9 січня, відкрили оновлену будівлю вокзалу та службово-технічних споруд станції Сянки Турківського району Львівської області. На сучасну реконструкцію станційного комплексу, яка розпочалася у 2016 році, скерували 22,3 млн грн.

У відкритті взяв участь заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

«За останні 3-4 роки ми продемонстрували дуже хороший темп і результати у відкриттів низки об’єктів. 21 новий народний дім, 23 дошкільних навчальних заклади, 14 нових шкіл в тому числі в Турківському та Сколівському районах, які будувалися з 80-90-х років, близько 2-х тисяч кілометрів відремонтованих доріг і багато інших об’єктів. Також 6 млрд грн капіталовкладень в соціальну інфраструктуру та 8 млрд грн в дорожню. Приємно, що в цьому інвестиційному процесі яскраво виглядає Львівська залізниця. Бескидський тунель - один з найбільших інфраструктурних проектів в Україні, який показав, що Львівщина є передовою і в інфраструктурному плані теж. Сьогоднішнє відкриття відремонтованої станції залізничного вокзалу - це не лише успіх для села Сянки, Турківського району, це успіх для всієї Львівської області», - зазначив Роман Филипів.

У ході робіт замінили зовнішні мережі електропостачання та мережі електроосвітлення, оновили обладнання в трансформаторній підстанції, влаштували зовнішні мережі зв’язку. Крім того, повністю замінили обладнання та напірну господарсько-питну мережу пункту водопостачання станції Сянки, що забезпечує водопостачання підрозділів залізниці, прикордонної служби, населення села.

У будівлі вокзалу під час реконструкції підсилили конструкцію стін, влаштували нове залізобетонне перекриття будівлі та одноповерхову прибудову, змонтували нові конструкції шатрового даху з покрівлею з металочерепиці. Поряд із тим, виконали перепланування, роботи з утеплення перекриття та зовнішніх стін фасаду, встановили електричне автономне опалення.

У будівлі вокзалу облаштували зал очікування з окремо обладнаними туалетними кімнатами. Для службових потреб тут також влаштували робочі кабінети працівників та санвузли для персоналу.

Поряд із оновленням комунікацій та станційних будівель, відремонтували посадкові платформи, упорядкували прилеглу територію, влаштували проїзд з асфальтобетонним покриттям до будівлі вокзалу та на автостоянку біля вокзалу. На пероні вклали плитку з фігурним мощенням, довкола території вокзалу встановили металеву огорожу.

Оскільки станція Сянки є важливим транспортним вузлом, що обслуговує пасажирів, які прибувають у Західний реабілітаційно-спортивний центр національного комітету спорту інвалідів України у Львівській області, проектом реконструкції станції врахували та реалізували комплекс заходів, що передбачені відповідними вимогами ДБН щодо забезпечення доступності будинків і споруд для маломобільних груп населення.

Для зручності обслуговування пасажирів з інвалідністю у залізничній новобудові пристосована простора кімната відпочинку з окремим санвузлом, встановлені засоби інформаційно-довідкової навігації та інші інфраструктурні елементи. Зокрема входи та виходи з приміщень будівлі вокзалу обладнані пандусами, влаштовано різні види тактильних засобів із контрастно забарвленою поверхнею на пішохідних шляхах як на пероні, так і в будівлі вокзалу, облаштовано окремі місця для людей з інвалідністю на автостоянці. Крім того, для станції Сянки придбали мобільну підйомну платформу, що забезпечує комфортну посадку та висадку з поїзда пасажирів, які пересуваються на інвалідних візках.

