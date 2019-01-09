Стартував конкурс проектів серед інститутів громадянського суспільства Суспільство | 09-01-2019, 17:46 0 51

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА оголошує про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році в межах Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки.

Проекти, що подають для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

Соціально-економічний розвиток;

Культурно-просвітницька діяльність;

Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

Протидія корупції;

Інституційний розвиток інститутів громадянського суспільства;

Забезпечення захисту інформаційного простору.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту (заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) проекту (заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 700,0 тис грн.

Інститут громадянського суспільства, який визначений переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні проекту (заходу) в розмірі не менше 15% необхідного обсягу фінансування. Максимальна сума бюджетного фінансування одного проекту не може перевищувати 35 тис грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Рівень виконання проекту (заходу) повинен бути обласний. Обласний рівень виконання проекту (заходу) - провадження проектної діяльності у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

Конкурсні пропозиції приймаються з 9 січня до 8 лютого 2019 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09-00 до 18-00 год. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403.

Контактна інформація: тел.: (032) 2-999-555, e-mail: depinfoloda@gmail.com.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися тут.



