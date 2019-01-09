Зниження температурного режиму: як уникнути переохолодження Суспільство | 09-01-2019, 17:46 0 61

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадує мешканцям області та гостям про необхідність неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки у побуті.

За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у найближчі дві доби температура повітря вночі в області складатиме 9 – 14° морозу, вдень 5 – 10° морозу. За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням. Вже від перших днів січня 2019 року зафіксовано 15 випадків переохолоджень та обморожень, на жаль є один випадок загибелі від переохолодження.

Щоб уникнути небезпеки переохолодження та обмороження необхідно:

- насамперед, не зловживати спиртними напоями;

- обмежити перебування на вулиці та пересування поза межами населених пунктів, особливо після вживання спиртних напоїв;

- відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

- для перебування на вулиці використовувати відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові), лице і руки змастити жирним кремом або риб’ячим жиром;

- за можливості відмовитись на період стійких морозів від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності - користуватись громадським транспортом.

Звертаємо увагу, що при пониженні температури повітря, як правило, зростає кількість нещасних випадків, пов’язаних з порушенням абонентами умов безпечної експлуатації газових приладів, електроприладів, що використовуються для обігріву приміщень, та пічного опалення.

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадує про необхідність відповідального ставлення та безпечного поводження з газом у побуті, а відтак:

- уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселі та на прилеглій території і при найменших ознаках неполадок звертайтеся до аварійної служби за телефоном “104”;

- не залишайте без нагляду ввімкненими газові та електричні прилади;

- якщо Ви опалюєте свою домівку печами (грубками, котлами) на твердому паливі стежте за справністю пічного опалення, не користуйтеся піччю, в якій утворилися тріщини;

- не використовуйте для розпалення печей легкозаймисті речовини.

