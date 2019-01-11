Адвокат депутата намагався хабарем зам'яти справу щодо "пробілів" у декларації Суспільство | 10-01-2019, 04:25 0 136 Співробітники військової прокуратури Центрального регіону України, територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві та Нацполіції в Київській області затримали адвоката, який намагався підкупити майора поліції.



Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.



Зазначається, що затриманий є адвокатом та надає правову допомогу директору одного з державних підприємств, який одночасно є депутатом Київської обласної ради.



Зокрема, повідомляється, що вказаний директор держпідприємства не повідомив про суттєві зміни у майновому стані після придбання автомобілю та нерухомого майна.





"22.12.2018 адвокат-хабародавець під час проведення оперативними співробітниками Управління перевірки вказаного директора запропонував надати службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме заступнику начальника Управління через майора поліції - начальника відділу протидії корупції неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ становить 27688 грн.)", - йдеться у повідомленні.





"Цю суму він запропонував офіцеру поліції за нескладання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо зазначеного директора, що передбачені ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за не притягнення його до адміністративної відповідальності", - додали у прокуратурі.



Наголошується, що 4 січня цього року підозрюваний підтвердив свій намір дати хабар під час зустрічі з майором поліції під контролем правоохоронних органів.



"Отже, 09.01.2019 в ході контролю за вчиненням злочину у виді спеціального слідчого експерименту під час чергової зустрічі з офіцером поліції, підозрюваний передав йому частину неправомірної вигоди в розмірі 900 доларів США, після чого його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - заявили у відомстві.



Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, підготовлено клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу.