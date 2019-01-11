Політв'язень Клих підозрює, що хворий на рак шкіри - мати Суспільство | 10-01-2019, 04:31 0 111 Український політв'язень Станіслав Клих підозрює, що хворий на рак шкіри. Він також поскаржився на сильний біль у серці та нирках. Попри такий стан здоров'я, Клиха повернули з лікарні Челябінська до в'язниці у Верхньоуральську.



Про це у коментарі "Громадському" розповіла мати політв'язня Тамара Клих, яка розмовляла з сином телефоном 9 січня.



"Він засмучений, що в лікарні Челябінська його протримали всього 5 днів. Він писав заяву, аби його обстежили, адже болить і серце, і нирки. Але в нього взяли аналіз сечі та крові, і на четвертий день вже відправили назад до в'язниці.



Жодного діагнозу не поставили", - сказала вона.



За її словами, Станіслав також скаржиться на проблеми з ногами - вони покрилися плямами, на п'ятці є тріщини. Клих підозрює, що в нього рак шкіри.



Тамара Клих розповіла, що листи політв'язень не отримує, хоча родина пише йому двічі на місяць.



"Для того, аби поговорити, мати замовляє у в'язниці дзвінок. Цього разу їм дозволили проговорити 15 хвилин. Відвідати сина Тамара Клих може раз на півроку, але каже, що їздити до Челябінська важко", - повідомляє "Громадське".



"Стас каже, що йдуть чутки про його переведення на Сахалін. Він і згоден, аби його перевели чи туди, або туди, де Сенцов (український режисер, політв'язень Олег Сенцов утримується у колонії Лабитнангі на півночі РФ - ред).



Адже говорить, що в цій в’язниці він вже задихається", - підкреслила мати політв'язня.



Вона додала, що родина хоче, аби Клиха перевели до в'язниці в РФ в ту область, яка ближча до України, аби простіше можна було його відвідувати. Про це повинен клопотати адвокат.



За словами Тамари Клих, захисник спілкується лише зі Станіславом, а матері політв'язня він не телефонує.



Нагадаємо:



У грудні Клих у листі до правозахисників розповів, що знаходиться у критичному стані. Він заявляв, що у нього можлива гангрена і є підозри на рак.

У 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського "слідства", вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках нібито воювали у Чечні. Проте Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.

Пізніше стало відомо, що він збожеволів через тортури у в’язниці. За словами матері Клиха, Станіслава катували у Росії, змушуючи свідчити проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка.