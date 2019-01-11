У центрі Лондона українці провели акцію проти агресії РФ Суспільство | 10-01-2019, 04:32 0 106 Українські активісти, які живуть у Британії, увечері 9 січня провели у центрі Лондона акцію протесту проти політики Росії.



Про це повідомляє "Громадське".



Зазначається, що акція пройшла на Даунінг Стріт, безпосередньо навпроти будинку прем'єра Великої Британії Терези Мей.



Активісти заявили, що головна мета протесту - привернути увагу британців до агресії РФ в Україні, яка триває:



"Британці не знають, що в Україні іде війна. Тому що газети про це вже не пишуть, Україна вийшла з новин дуже давно, тому це єдиний спосіб нагадати - вийти на мирний протест і розказувати людям, що відбувається в Україні", - розповіла лідер "Євромайдан. Лондон" Наталя Равлюк.





Як зазначає "Громадське", акції в урядовому кварталі Лондона українці проводять з початку агресії РФ в Азовському морі.



"Упродовж дії воєнного стану виходили на мирні мітинги щодня. Після закінчення - раз на тиждень", - йдеться у повідомленні.



"Ми задоволені їхньою реакцією. Після того, як ми вийшли, британський корабель прибув до Одеси для підтримки. Не знаю, чи ми його наколядували, чи так співпало, але нас тут чують і бачать", - розповіла учасниця акції.



Активісти наполягають на більших санкціях проти РФ та підтримці України.



"Ми завжди говоримо в своїх зверненнях про відключення SWIFT, замороження активів російських олігархів, які близькі до Путіна, про надання військової допомоги Україні, оскільки Британія є підписантом Будапештського меморандуму", - підкреслила Равлюк.



Зазначається, що українці в Британції готують лист-звернення до Терези Мей про необхідність надання допомоги Україні та сприянню звільнення полонених українців.



Українські політв'язні в Росії та в окупованому Криму: де та в яких умовах тримають бранців Кремля



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25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.

Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів".

Згодом українських моряків з Сімферополя відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.

Наразі у в'язницях РФ перебуває понад 70 українців політв'язнів.