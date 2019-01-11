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Вбивство працівника УДО у Києві: боксер Очеретяний вийшов під заставу
|Суспільство | 10-01-2019, 08:20
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|Боксеру Петро Очеретяний, який під час конфлікту у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, вийшов із СІЗО під заставу у 600 тисяч гривень.
Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний".
Зазначається, що на підозрюваного одягли електронний браслет.
Інформацію у себе в Instagram підтвердила вдова загиблого.
Нагадаємо:
2 січня у Печерському районі столиці сталася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з них загинув. Підозрюваний у вбивстві разом з адвокатом згодом сам прийшов до правоохоронців.
Пізніше стало відомо, що підозрюваним у вбивстві 26-річного чоловіка на Печерську, який згодом сам здався поліції, є боксер Петро Очеретяний.
Загиблий - Василь Хмелюк, співробітник Управління державної охорони.
4 січня суд вирішив взяти Очеретяного під варту на два місяці із альтернативою застави.
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