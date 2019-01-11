Вбивство працівника УДО у Києві: боксер Очеретяний вийшов під заставу Суспільство | 10-01-2019, 08:20 0 96 Боксеру Петро Очеретяний, який під час конфлікту у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, вийшов із СІЗО під заставу у 600 тисяч гривень.



Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний".



Зазначається, що на підозрюваного одягли електронний браслет.



Інформацію у себе в Instagram підтвердила вдова загиблого.



Нагадаємо:



2 січня у Печерському районі столиці сталася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з них загинув. Підозрюваний у вбивстві разом з адвокатом згодом сам прийшов до правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що підозрюваним у вбивстві 26-річного чоловіка на Печерську, який згодом сам здався поліції, є боксер Петро Очеретяний.

Загиблий - Василь Хмелюк, співробітник Управління державної охорони.

4 січня суд вирішив взяти Очеретяного під варту на два місяці із альтернативою застави.

