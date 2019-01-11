За наслідками року великі платники Заходу збільшили сплату ЄСВ на 65 мільйонів гривень Суспільство | 10-01-2019, 09:59 0 76



У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за 2018 рік. З початку 2018 року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло 4,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 65 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд 3 мільйонів гривень. Тільки у грудні поточного року великий бізнес Заходу перерахував 457 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. Протягом 2018 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1 мільярд 53 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 790 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 263 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 542 мільйони гривень ПДФО більше. Зокрема, у грудні 2018 року великими платниками сплачено 112 мільйонів гривень цього податку

