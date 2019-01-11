Дороги державного значення засніжені, але проїхати можна Суспільство | 10-01-2019, 10:02 0 95 Автодороги державного значення в більшості областей засніжені, але проїзд ними забезпечено.



Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) вранці 10 січня.



Станом на 06:00 місцями невеликий сніг у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У Одеській області – сніг з дощем. У Миколаївській області спостерігається туман. На решті території без опадів. Температура повітря в нічний час на всій території коливається від -15 до -1°С, у південних областях від -9 до 0°С.



На Яблунецькому перевалі, що в Карпатах, невеликий сніг. Температура повітря від -2 до -12°С. Стан покриття місцями засніжене.



"Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжений, у Донецькій та Херсонській областях спостерігаються накати, у Одеській області – місцями ожеледиця", – повідомляє Укравтодор.



Дії служб, відповідальних за належне транспортне сполучення, координує Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.



"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", – повідомляє Укравтодор.



Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації задіяли 543 одиниць техніки та 703 робітників.



За повідомленням Українського гідрометцентру, 10 січня у західних та північних областях невеликий сніг, температура -3-8°С; на решті території сніг, у Запорізькій області – помірний сніг, у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, на півдні температура від -3 до +2°С.



Вітер південно-східний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.