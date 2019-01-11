У трьох великих аеропортах Німеччини розпочався страйк Суспільство | 10-01-2019, 10:05 0 85 В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта у ніч на 10 січня розпочався страйк співробітників, що відповідають за безпеку перевезень пасажирів та вантажів.



Про це пише агентство DPA.



Акція триватиме весь день та може зачепити до 110 тисяч пасажирів. Унаслідок страйку в аеропорту Дюссельдорфа скасовані 350 рейсів, в Штутгарті - 125, а в Кельні - 130.



Після призупинення роботи у двох берлінських аеропортах 7 січня Федеральна асоціація компаній з авіаційної безпеки (BDLS) не надала жодних покращених пропозицій щодо контрактів співробітників.



Профспілка Ver.di хоче, щоб погодинна зарплата всіх працівників, які здійснюють перевірки безпеки, становила 20 євро ($ 22,81). Асоціація роботодавців BDLS каже, що таке підвищення може становити 30% у деяких випадках.



Наступний раунд переговорів відбудеться 23 січня.