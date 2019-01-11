Прокуратура повідомила про підозру учасникам організованої групи, яку створили працівники поліції

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 11/01/2019 Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...>> Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...>> Діти зі Сходу відсвяткували Різдво на Львівщині...>> Львівщина відзначить Старий Новий рік колядками та віншуваннями...>> Велосипедистка Олена Старікова – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками грудня...>> Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...>> У Львові створюють Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні...>> У Рясному та Рясному 2 встановили 65 нових LED-світильників вуличного освітлення...>> Пам’ятка для мешканців міста Львова щодо діяльності ЛКП «Лев»!...>> У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янина, якого підозрюють у вчиненні розбою, триматимуть під вартою...
10-01-2019, 11:02  >>> 
На Львівщині обрали запобіжний захід чоловіку, який завдав ножове поранення власній матері...
08-01-2019, 10:00  >>> 
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив сусідського собаку...
08-01-2019, 09:58  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування...
10-01-2019, 17:33  >>> 
МОЗ: За місяць від холоду померли 64 людини...
10-01-2019, 04:27  >>> 
Олександр Ганущин ознайомився із завершальним етапом реконструкції пологового відділення Бродівської ЦРЛ...
09-01-2019, 10:51  >>> 

Прокуратура повідомила про підозру учасникам організованої групи, яку створили працівники поліції

Суспільство | 10-01-2019, 11:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Прокуратурою Львівської області повідомлено про підозру дев’ятьом учасникам організованої групи (створеної працівниками поліції) у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою), ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Встановлено, що у період травня-серпня 2018 року, поліцейські організували та прикривали систематичне вчинення злочинів особами ромської національності на території Головного залізничного вокзалу м. Львова.

Зловмисники, заволоділи грошовими коштами потерпілих на понад 160 тис грн.

Зазначимо, що члени організованого угрупування з метою приховування своєї злочинної діяльності постійно змінювали номери абонентів мобільного зв’язку, а також для зменшення кількості скарг громадян про вчинені крадіжки, організували залишення кишеньковими злодіями документів потерпілих після їх викрадення у заздалегідь обумовленому місці.

На даний час до Галицького районного суду направлено клопотання про обрання учасникам організованої групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Львівської області

   Новини по темі: Суспільство
Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...
10-01-2019, 18:16  >>> 
Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...
10-01-2019, 18:15  >>> 
Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...
10-01-2019, 17:38  >>> 
Пластуни проведуть табір для дітей учасників війни...
10-01-2019, 16:10  >>> 
Закарпатська митниця ДФС: за новим законом розмитнено понад 3 тисячі авто...
10-01-2019, 15:05  >>> 
У Заболотцівській ОТГ нагородили переможців різдвяного конкурсу...
10-01-2019, 14:17  >>> 
Як пройшов рік діяльності податкової міліції органів ДФС Закарпаття...
10-01-2019, 13:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Посол України в Туреччині назвав імена потерпілих моряків та розповів про їх стан...
08-01-2019, 07:35  >>> 
Різдвяні подарунки для захисників України...
04-01-2019, 20:17  >>> 
З-під завалів у Магнітогорську дістали 37 тіл, доля ще 4 осіб невідома...
03-01-2019, 08:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутат Дрогобицької районної ради несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані...
10-01-2019, 11:01  >>> 
Поліція Кривого Рогу підтвердила побиття депутата трубою...
10-01-2019, 10:04  >>> 
Москва відчитала японського посла за претензії на "Південні Курили"...
10-01-2019, 10:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Декларацію з податку на прибуток підприємств за 2018 рік слід подати за новою формою...
10-01-2019, 11:57  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжила втрачати позиції...
10-01-2019, 10:02  >>> 
Великі платники податків поповнили міський бюджет на 1 мільярд 34 мільйони гривень...
10-01-2019, 09:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...
10-01-2019, 18:16  >>> 
Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...
10-01-2019, 18:15  >>> 
Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...
10-01-2019, 17:38  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати візит у Давос через "шатдаун" - ЗМІ...
10-01-2019, 04:35  >>> 
"Шатдаун": Трамп назвав "марною тратою часу" зустріч із демократами...
10-01-2019, 04:30  >>> 
Помпео: США і партнери розгромили 99% ІДІЛ...
08-01-2019, 08:42  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині презентують фотовиставку робіт Василя Пилип’юка «Постаті»...
10-01-2019, 13:10  >>> 
У Домі Франка презентують виставку "Щедрий вечір, добрий вечір"...
10-01-2019, 13:09  >>> 
На Львівщині відзначать 106-ту річницю з дня народження Василя Кука...
10-01-2019, 13:08  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:16 Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад
18:15 Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»
18:14 Діти зі Сходу відсвяткували Різдво на Львівщині
18:14 Львівщина відзначить Старий Новий рік колядками та віншуваннями
17:44 Велосипедистка Олена Старікова – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками грудня
17:38 Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України
17:36 У Львові створюють Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні
17:35 У Рясному та Рясному 2 встановили 65 нових LED-світильників вуличного освітлення
17:34 Пам’ятка для мешканців міста Львова щодо діяльності ЛКП «Лев»!
17:33 У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування

   Анонси
У Львові 11−12 січня відбудеться VII Конкурс льодових скульптур...
10-01-2019, 16:11  >>> 
Заболотцівська ОТГ проводить конкурс «Краще різдвяне подвір’я та офіс»...
04-01-2019, 14:22  >>> 
Різдво на Львівщині: добірка цікавих подій та локацій...
03-01-2019, 18:29  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования