Прокуратура повідомила про підозру учасникам організованої групи, яку створили працівники поліції Суспільство | 10-01-2019, 11:04 0 85



Прокуратурою Львівської області повідомлено про підозру дев’ятьом учасникам організованої групи (створеної працівниками поліції) у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою), ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.



Встановлено, що у період травня-серпня 2018 року, поліцейські організували та прикривали систематичне вчинення злочинів особами ромської національності на території Головного залізничного вокзалу м. Львова.



Зловмисники, заволоділи грошовими коштами потерпілих на понад 160 тис грн.



Зазначимо, що члени організованого угрупування з метою приховування своєї злочинної діяльності постійно змінювали номери абонентів мобільного зв’язку, а також для зменшення кількості скарг громадян про вчинені крадіжки, організували залишення кишеньковими злодіями документів потерпілих після їх викрадення у заздалегідь обумовленому місці.



На даний час до Галицького районного суду направлено клопотання про обрання учасникам організованої групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.







Прес-служба прокуратури Львівської області



