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З 1 січня за незаконне вивезення лісоматеріалів – кримінальна відповідальність

Суспільство | 10-01-2019, 11:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    

З 1 січня 2019 року за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев встановлено кримінальну відповідальність.
Відповідні зміни внесено до Кримінального кодексу України, який доповнено новою статтею 2011 «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України».
До цінних та рідкісних порід дерев, відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», належать акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешню, явір, ялівець.
Також зазначеним законом тимчасово, строком на 10 років, заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни, – з 1 листопада 2015 року; деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року.
Крім того, не дозволяється вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів, незалежно від їх загальної фактурної вартості, які включені до переліку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 року № 468 «Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається».
У разі виявлення ознак злочинів, передбачених статтею 2011 Кримінального кодексу України, митниці ДФС направлятимуть повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до органів Служби безпеки України, які здійснюють досудове розслідування у цих справах.
Також нагадуємо, що підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці ДФС на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.
Довідково.
Стаття 2011Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України Кримінального кодексу України
1. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Та сама дія, вчинена особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 201, 201 1, 246 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".
2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.).
Прес-служба ДФС України
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