Понад один мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб надійшов до казни від платників податків Львівщини у грудні 2018 року Суспільство | 10-01-2019, 13:07 0 91

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області у грудні 2018 року до казни надійшло 1 128,2 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,2 %, або на 173,5 млн. гривень більше.

Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:

- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;

- зростання фонду оплати праці;

- легалізації найманої праці.



