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Понад один мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб надійшов до казни від платників податків Львівщини у грудні 2018 року
|Суспільство | 10-01-2019, 13:07
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області у грудні 2018 року до казни надійшло 1 128,2 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,2 %, або на 173,5 млн. гривень більше.
Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізації найманої праці.
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