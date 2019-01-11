Як пройшов рік діяльності податкової міліції органів ДФС Закарпаття Суспільство | 10-01-2019, 13:11 0 79

Протягом 2018 року оперативним управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області припинено діяльність двох підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, одного підпільного цеху з виробництва тютюнових виробів, а також виявлено 28 фактів незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів.

Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи вартістю понад 32 млн грн. Зокрема, серед вилучених товарів: понад 970 тис. пачок тютюнових виробів; 40 кг тютюнової сировини; 226 декалітрів спирту; 273 декалітрів лікеро-горілчаних виробів, 21,6 тонн паливно-мастильних матеріалів, 12 транспортних засобів, 73,5 тис. марок акцизного податку.

За матеріалами працівників оперативного управління до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 53 кримінальних проваджень (із них 6 тяжких та особливо тяжких). Економічний ефект від діяльності оперативних підрозділів – відшкодовано збитків – понад 2,1 млн грн.

Крім того, розпочато 4 досудових розслідувань за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ. Сума встановлених збитків складає більше 3,8 млн грн. Наразі відшкодовано 767 тис. грн.

Цьогоріч, як і в попередні роки, задля посилення протидії незаконному виготовленню та обігу підакцизних товарів, оперативне управління ГУ ДФС у Закарпатській області проводить на території області операції «Акциз-2019» та «Рубіж-2019».

Нагадуємо, що допомогти виявити порушників у сфері реалізації фальсифікованих та недоброякісних підакцизних товарів може будь-хто з громадян. У випадку виявлення підозрілої або підробленої підакцизної продукції, інформуйте співробітників оперативного управління ДФС області за тел.: 2-49-11 та 61-29-84.

ДФС у Закарпатській області

