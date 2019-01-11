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У Заболотцівській ОТГ нагородили переможців різдвяного конкурсу
|Суспільство | 10-01-2019, 14:17
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У Заболотцівській об’єднаній територіальній громаді відбулося нагородження переможців конкурсу «Найкраще різдвяне подвір’ та офіс».
«За результатами голосування серед світлин, оприлюднених на сторінці нашої громади у Фейсбук, переможцями серед різдвяних господарок стали двір Юрія та Олі Двонік із села Висоцько, та двір Романа та Марії Чех із села Заболотці. Серед офісів найсвятковішою визначили Заболотцівську сільську лікарню, – розповіла голова Забодотцівської ОТГ Марія Дискант». Усі переможці отримали в нагороду святковий різдвяний кошик.
Як відзначила Марія Дискант, тим, хто не зумів перемогти у цьому конкурсі, сумувати не варто. Адже попереду у мешканців громади ще чимало різних конкурсів, у яких вони зможуть проявити себе.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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