У Заболотцівській ОТГ нагородили переможців різдвяного конкурсу Суспільство | 10-01-2019, 14:17 0 116

У Заболотцівській об’єднаній територіальній громаді відбулося нагородження переможців конкурсу «Найкраще різдвяне подвір’ та офіс».

«За результатами голосування серед світлин, оприлюднених на сторінці нашої громади у Фейсбук, переможцями серед різдвяних господарок стали двір Юрія та Олі Двонік із села Висоцько, та двір Романа та Марії Чех із села Заболотці. Серед офісів найсвятковішою визначили Заболотцівську сільську лікарню, – розповіла голова Забодотцівської ОТГ Марія Дискант». Усі переможці отримали в нагороду святковий різдвяний кошик.

Як відзначила Марія Дискант, тим, хто не зумів перемогти у цьому конкурсі, сумувати не варто. Адже попереду у мешканців громади ще чимало різних конкурсів, у яких вони зможуть проявити себе.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ





