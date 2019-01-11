Закарпатська митниця ДФС: за новим законом розмитнено понад 3 тисячі авто Суспільство | 10-01-2019, 15:05 0 78

З 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 10 січня 2019 року в Закарпатській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 2375 транспортних засобів громадян. Це принесло до держбюджету надходжень понад 191,4 млн грн. Середня митна вартість таких авто склала 3700 дол. США. Також оформлено 631 авто, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані євробляхи). За них сплачено майже 40 млн грн митних платежів та понад 5,3 млн грн добровільного внеску. Середня митна вартість цих автомобілів – 2100 дол. США.

Оформлені авто в розрізі років виготовлення: 1995-2000 – 406, 2001-2005 – 1255, 2006-2010 – 886, 2011-2015 – 437, 2016-2018 – 23. Більше 90% автомобілів – вартістю до 10 000 дол. США.

Також нагадуємо, що з 21 грудня 2018 року почав діяти Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Як відомо, протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку буде застосовано коефіцієнт 0,5. Зазначений коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – 22 лютого 2019 року.

ДФС у Закарпатській області

