Пластуни проведуть табір для дітей учасників війни Суспільство | 10-01-2019, 16:10 0 100 Вже традиційно, щорічно, пластунки з куреня «Спартанки» проводять табори, зимовий і літній, для дітей, чиї сім’ї зазнали втрат під час війни на Сході України. Цієї зими, 25−31 січня 2019 року, 40 хлопців та дівчат віком 11−13 років з різних куточків України побувають на однотижневому таборі, який відбудеться серед гір у селі Славське.

«Легендою цьогорічного зимового табору є подорож Полярним експресом. Щодня наші мандрівники подорожуватимуть та потраплятимуть на іншу станцію, знайомитимуться із героями улюблених казок та допомагатимуть їм ставати дружніми, веселитимуться разом із ними, а також відкриватимуть для себе все більше і більше цікавого у відомих усім казках.



Програма табору складатиметься із найрізноманітніших майстер-класів, ігор на свіжому повітрі, інтерактивних ігор, квестів, спортивних ігор, вечірньої програми: дискотек, переглядів фільмів та мультфільмів тощо.



Перебування на таборі для дітей є абсолютно безкоштовним завдяки нашим спонсорам, більшість із яких незмінно декілька років поспіль фінансово чи своєю продукцією сприяють проведенню таборів. Саме завдяки Дитячій Школі CAOUSOU (КАУЗУ) міста Тулуза, ми отримали значну фінансову допомогу. Щороку діти школи організовують гуманітарний похід, де за кожен пройдений кілометр вони отримують гроші від рідних, знайомих, місцевих компаній та комерсантів і, власне, частина із зібраних таким чином коштів була виділена на наш табір. Ідея проекту — допомога дітей дітям. Окремо висловлюємо щиру подяку за щорічну підтримку благодійній організації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе", — розповідають організатори.



За додатковою інформацією звертайтесь: організатор проекту Оля Муха, тел. +380 (93) 232 42 28, olya.mukha2@gmail.com; прес-секретар проекту Дарія Ярошевич, тел. +380(93) 851 28 46, dariya10ya@gmail.com