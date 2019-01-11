|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України
|Суспільство | 10-01-2019, 17:38
| 0 113
|
Стартував прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Премію може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Про це інформують у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.
Щороку присуджують до 20 Премій у розмірі 50 тис гривень кожна. Термін подання матеріалів з супроводжуючими документами – до 1 березня 2019 року у Мінмолодьспорт.
Премія надається за особливі досягнення з розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні за наступними напрямами:
- правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;
- національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги учасникам та ветеранам АТО;
- вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у ХХ столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України;
- впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб;
- захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист тварин;
- популяризація здорового способу життя;
- утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства;
- культурно-мистецька та наукова діяльність.
Основні критерії для оцінки кандидатів:
- особистий внеску у реалізацію громадських ініціатив на місцевому рівні (необхідно надати факти, які свідчать про досягнення кандидата – відео, фото, замітки в пресі);
- соціальний результат, досягнутий внаслідок реалізації цих ініціатив (необхідно надати факти - відео, фото, замітки в пресі щодо результатів діяльності кандидата);
- високий рівень залучення молоді до реалізації проектів, кампаній, заходів (необхідно надати факти участі молоді в проектах, роботи кандидата на благо молоді);
- значна кількість реалізованих проектів, кампаній, заходів (необхідно надати факти, які підтверджують кількість проведених заходів).
З деталями можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333.
За детальнішою інформацією можна звертатися у департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту за телефоном (044) 287-24-57.
|
|