Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України Суспільство | 10-01-2019, 17:38 0 113



Стартував прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Премію може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Про це інформують у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.



Щороку присуджують до 20 Премій у розмірі 50 тис гривень кожна. Термін подання матеріалів з супроводжуючими документами – до 1 березня 2019 року у Мінмолодьспорт.

Премія надається за особливі досягнення з розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні за наступними напрямами:

- правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

- національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги учасникам та ветеранам АТО;

- вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у ХХ столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України;

- впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб;

- захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист тварин;

- популяризація здорового способу життя;

- утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства;

- культурно-мистецька та наукова діяльність.

Основні критерії для оцінки кандидатів:

- особистий внеску у реалізацію громадських ініціатив на місцевому рівні (необхідно надати факти, які свідчать про досягнення кандидата – відео, фото, замітки в пресі);

- соціальний результат, досягнутий внаслідок реалізації цих ініціатив (необхідно надати факти - відео, фото, замітки в пресі щодо результатів діяльності кандидата);

- високий рівень залучення молоді до реалізації проектів, кампаній, заходів (необхідно надати факти участі молоді в проектах, роботи кандидата на благо молоді);

- значна кількість реалізованих проектів, кампаній, заходів (необхідно надати факти, які підтверджують кількість проведених заходів).

З деталями можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333.

За детальнішою інформацією можна звертатися у департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту за телефоном (044) 287-24-57.

