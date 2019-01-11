   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 11/01/2019 Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...>> Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...>> Діти зі Сходу відсвяткували Різдво на Львівщині...>> Львівщина відзначить Старий Новий рік колядками та віншуваннями...>> Велосипедистка Олена Старікова – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками грудня...>> Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...>> У Львові створюють Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні...>> У Рясному та Рясному 2 встановили 65 нових LED-світильників вуличного освітлення...>> Пам’ятка для мешканців міста Львова щодо діяльності ЛКП «Лев»!...>> У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янина, якого підозрюють у вчиненні розбою, триматимуть під вартою...
10-01-2019, 11:02  >>> 
На Львівщині обрали запобіжний захід чоловіку, який завдав ножове поранення власній матері...
08-01-2019, 10:00  >>> 
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив сусідського собаку...
08-01-2019, 09:58  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування...
10-01-2019, 17:33  >>> 
МОЗ: За місяць від холоду померли 64 людини...
10-01-2019, 04:27  >>> 
Олександр Ганущин ознайомився із завершальним етапом реконструкції пологового відділення Бродівської ЦРЛ...
09-01-2019, 10:51  >>> 

Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»

Суспільство | 10-01-2019, 18:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 152 152    


Сьогодні, 10 січня, у Львівській ОДА відбулось навчання керівників центрів надання адміністративних послуг Львівщини з метою ознайомлення з новим програмним продуктом «УНІВЕРСАМ Послуг».

Основні функції системи “Універсам послуг”:
- надання консультації щодо послуги та проведення реєстраційних дій щодо послуги;
 - створення, накопичення і зберігання реєстраційних і консультаційних карток, документів та їх електронних копій;
 - встановлення та перевірка термінів виконання послуг;
- автоматичний вибір та заповнення параметрів послуги, що надається;
 - коригування і друкування супровідних карток та коду зворотнього зв’язку для отримання інформації щодо стану виконання послуги;
- надсилання смс-повідомлень про виконання послуг на телефонні номери отримувачів послуг;
- занесення та зберігання вхідних та вихідних документів послуги;
- перенесення в архів застарілих консультаційних та реєстраційних карток послуг;
 - визначення виконавців послуг, термінів виконання завдань та контролю за їх виконанням;
- пошук документів за їх реєстраційними реквізитами;
- формування і друкування звітів, побудова графіків та діаграм;
- імпорт та експорт даних;
-  можливість керівництва виконавчого комітету безпосередньо брати участь в роботі системи з метою отримання оперативної та аналітичної інформації без залучення фахівців.
Під час навчань присутніх проінформували, що доступ в систему реалізовано з трирівневим захистом. Система працює як в локальній мережі, так і віддалено через мережу Інтернет.
Зазначимо, Львівська ОДА закупила цей продукт у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету у межах Програми «ЕЛЕКТРОННА Львівщина. Система замінить веб-портал «Галерея послуг», який обслуговує центри надання адміністративних послуг та буде забезпечений супроводом СМС- інформування. Зокрема працюватиме на безкоштовній основі для всіх центрів надання адміністративних послуг Львівської області.
   Новини по темі: Суспільство
Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...
10-01-2019, 18:16  >>> 
Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...
10-01-2019, 18:15  >>> 
Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...
10-01-2019, 17:38  >>> 
Пластуни проведуть табір для дітей учасників війни...
10-01-2019, 16:10  >>> 
Закарпатська митниця ДФС: за новим законом розмитнено понад 3 тисячі авто...
10-01-2019, 15:05  >>> 
У Заболотцівській ОТГ нагородили переможців різдвяного конкурсу...
10-01-2019, 14:17  >>> 
Як пройшов рік діяльності податкової міліції органів ДФС Закарпаття...
10-01-2019, 13:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Посол України в Туреччині назвав імена потерпілих моряків та розповів про їх стан...
08-01-2019, 07:35  >>> 
Різдвяні подарунки для захисників України...
04-01-2019, 20:17  >>> 
З-під завалів у Магнітогорську дістали 37 тіл, доля ще 4 осіб невідома...
03-01-2019, 08:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутат Дрогобицької районної ради несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані...
10-01-2019, 11:01  >>> 
Поліція Кривого Рогу підтвердила побиття депутата трубою...
10-01-2019, 10:04  >>> 
Москва відчитала японського посла за претензії на "Південні Курили"...
10-01-2019, 10:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Декларацію з податку на прибуток підприємств за 2018 рік слід подати за новою формою...
10-01-2019, 11:57  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжила втрачати позиції...
10-01-2019, 10:02  >>> 
Великі платники податків поповнили міський бюджет на 1 мільярд 34 мільйони гривень...
10-01-2019, 09:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад...
10-01-2019, 18:16  >>> 
Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»...
10-01-2019, 18:15  >>> 
Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України...
10-01-2019, 17:38  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати візит у Давос через "шатдаун" - ЗМІ...
10-01-2019, 04:35  >>> 
"Шатдаун": Трамп назвав "марною тратою часу" зустріч із демократами...
10-01-2019, 04:30  >>> 
Помпео: США і партнери розгромили 99% ІДІЛ...
08-01-2019, 08:42  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині презентують фотовиставку робіт Василя Пилип’юка «Постаті»...
10-01-2019, 13:10  >>> 
У Домі Франка презентують виставку "Щедрий вечір, добрий вечір"...
10-01-2019, 13:09  >>> 
На Львівщині відзначать 106-ту річницю з дня народження Василя Кука...
10-01-2019, 13:08  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:16 Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад
18:15 Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»
18:14 Діти зі Сходу відсвяткували Різдво на Львівщині
18:14 Львівщина відзначить Старий Новий рік колядками та віншуваннями
17:44 Велосипедистка Олена Старікова – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками грудня
17:38 Стартував прийом заявок на здобуття Премії за особливі досягнення молоді у розбудові України
17:36 У Львові створюють Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні
17:35 У Рясному та Рясному 2 встановили 65 нових LED-світильників вуличного освітлення
17:34 Пам’ятка для мешканців міста Львова щодо діяльності ЛКП «Лев»!
17:33 У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування

   Анонси
У Львові 11−12 січня відбудеться VII Конкурс льодових скульптур...
10-01-2019, 16:11  >>> 
Заболотцівська ОТГ проводить конкурс «Краще різдвяне подвір’я та офіс»...
04-01-2019, 14:22  >>> 
Різдво на Львівщині: добірка цікавих подій та локацій...
03-01-2019, 18:29  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования