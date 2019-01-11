Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг» Суспільство | 10-01-2019, 18:15 0 152



Сьогодні, 10 січня, у Львівській ОДА відбулось навчання керівників центрів надання адміністративних послуг Львівщини з метою ознайомлення з новим програмним продуктом «УНІВЕРСАМ Послуг».



Основні функції системи “Універсам послуг”:

- надання консультації щодо послуги та проведення реєстраційних дій щодо послуги;

- створення, накопичення і зберігання реєстраційних і консультаційних карток, документів та їх електронних копій;

- встановлення та перевірка термінів виконання послуг;

- автоматичний вибір та заповнення параметрів послуги, що надається;

- коригування і друкування супровідних карток та коду зворотнього зв’язку для отримання інформації щодо стану виконання послуги;

- надсилання смс-повідомлень про виконання послуг на телефонні номери отримувачів послуг;

- занесення та зберігання вхідних та вихідних документів послуги;

- перенесення в архів застарілих консультаційних та реєстраційних карток послуг;

- визначення виконавців послуг, термінів виконання завдань та контролю за їх виконанням;

- пошук документів за їх реєстраційними реквізитами;

- формування і друкування звітів, побудова графіків та діаграм;

- імпорт та експорт даних;

- можливість керівництва виконавчого комітету безпосередньо брати участь в роботі системи з метою отримання оперативної та аналітичної інформації без залучення фахівців.

Під час навчань присутніх проінформували, що доступ в систему реалізовано з трирівневим захистом. Система працює як в локальній мережі, так і віддалено через мережу Інтернет.

Зазначимо, Львівська ОДА закупила цей продукт у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету у межах Програми «ЕЛЕКТРОННА Львівщина. Система замінить веб-портал «Галерея послуг», який обслуговує центри надання адміністративних послуг та буде забезпечений супроводом СМС- інформування. Зокрема працюватиме на безкоштовній основі для всіх центрів надання адміністративних послуг Львівської області.

