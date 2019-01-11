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Керівників ЦНАПів області ознайомили із програмною системою «УНІВЕРСАМ Послуг»
|Суспільство | 10-01-2019, 18:15
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Сьогодні, 10 січня, у Львівській ОДА відбулось навчання керівників центрів надання адміністративних послуг Львівщини з метою ознайомлення з новим програмним продуктом «УНІВЕРСАМ Послуг».
Основні функції системи “Універсам послуг”:
- надання консультації щодо послуги та проведення реєстраційних дій щодо послуги;
- створення, накопичення і зберігання реєстраційних і консультаційних карток, документів та їх електронних копій;
- встановлення та перевірка термінів виконання послуг;
- автоматичний вибір та заповнення параметрів послуги, що надається;
- коригування і друкування супровідних карток та коду зворотнього зв’язку для отримання інформації щодо стану виконання послуги;
- надсилання смс-повідомлень про виконання послуг на телефонні номери отримувачів послуг;
- занесення та зберігання вхідних та вихідних документів послуги;
- перенесення в архів застарілих консультаційних та реєстраційних карток послуг;
- визначення виконавців послуг, термінів виконання завдань та контролю за їх виконанням;
- пошук документів за їх реєстраційними реквізитами;
- формування і друкування звітів, побудова графіків та діаграм;
- імпорт та експорт даних;
- можливість керівництва виконавчого комітету безпосередньо брати участь в роботі системи з метою отримання оперативної та аналітичної інформації без залучення фахівців.
Під час навчань присутніх проінформували, що доступ в систему реалізовано з трирівневим захистом. Система працює як в локальній мережі, так і віддалено через мережу Інтернет.
Зазначимо, Львівська ОДА закупила цей продукт у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету у межах Програми «ЕЛЕКТРОННА Львівщина. Система замінить веб-портал «Галерея послуг», який обслуговує центри надання адміністративних послуг та буде забезпечений супроводом СМС- інформування. Зокрема працюватиме на безкоштовній основі для всіх центрів надання адміністративних послуг Львівської області.
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