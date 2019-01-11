Шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад Суспільство | 10-01-2019, 18:16 0 163

Сьогодні, 10 січня, на рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти від реалізації готової вугільної продукції. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.



Фінансовий ресурс у сумі 10 млн грн скерували на виплату заробітної плати шахтарям.

Відтак, загалом працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 58% заробітної плати за листопад 2018 року.



