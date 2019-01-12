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ООС: три обстріли за добу, одного окупанта знищено
|Суспільство | 11-01-2019, 08:23
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|Минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 10 січня одного окупанта було знищено та двох поранено.
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