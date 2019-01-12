Прикордонник намагався підкупити прикордонника. Не вийшло Суспільство | 11-01-2019, 09:53 0 84



Оперативними співробітниками УВВБ «Схід» Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону Об’єднаних сил, спільно із слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, в рамках кримінального провадження затримано заступника начальника одного із відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону, з спробу дачі неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 300 доларів США начальнику групи внутрішньої безпеки відділу внутрішньої безпеки по Харківському прикордонному загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Схід».

Вказані грошові кошти зловмисник передавав за не створення перешкод при проходженні ним служби, а також за не викриття працівником внутрішньої безпеки його протиправної діяльності щодо сприяння невстановленим цивільним особам у незаконному переміщенні товарів через державний кордон України.

На цей час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

