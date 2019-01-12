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Завдяки скоординованим діям прокуратури та Головного управління ДФС у Львівській області поповнено бюджет на понад 700 тис грн податкових платежів

Суспільство | 11-01-2019, 10:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


За процесуального керівництва прокуратури Львівської області цьогоріч в січні у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області забезпечено відшкодування до державного бюджету завданих збитків в розмірі 717 тис грн.

Зокрема, в ході досудового розслідування викрито фізичну особу-підприємця, котра упродовж 2016 року здійснила операції по наданню рекламних послуг для юридичних осіб та отримала дохід від діяльності, яка не дає право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Внаслідок зазначених дій, до державного бюджету не сплачено єдиний податок.

Зазначимо, що під час досудового розслідування сума несплачених податків була добровільно відшкодована до бюджету у повному обсязі.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні прокуратурою області передано до суду для розгляду по суті.



Прес-служба прокуратури Львівської області
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