Мешканця Самбора судитимуть за незаконне зберігання наркотичних засобів Суспільство | 11-01-2019, 10:46 0 82



Самбірською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 30-річного самбірчанина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів у великих розмірах).



Як було встановлено досудовим розслідуванням, минулоріч у жовтні обвинувачений, перебуваючи у стані викликаному вживанням наркотичних засобів, у салоні свого автомобіля незаконно перевозив 539 таблеток «Subutex», які містять наркотичний засіб – бупренорфін.



Загальна маса наркотичного засобу становила майже 4 грами, що є великим розміром.



На даний час справа перебуває на розгляді Самбірського міськрайонного суду Львівської області.



Довідково: У разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.







Прес-служба прокуратури Львівської області