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Мешканця Самбора судитимуть за незаконне зберігання наркотичних засобів
|Суспільство | 11-01-2019, 10:46
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Самбірською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 30-річного самбірчанина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів у великих розмірах).
Як було встановлено досудовим розслідуванням, минулоріч у жовтні обвинувачений, перебуваючи у стані викликаному вживанням наркотичних засобів, у салоні свого автомобіля незаконно перевозив 539 таблеток «Subutex», які містять наркотичний засіб – бупренорфін.
Загальна маса наркотичного засобу становила майже 4 грами, що є великим розміром.
На даний час справа перебуває на розгляді Самбірського міськрайонного суду Львівської області.
Довідково: У разі доведення вини у суді, чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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