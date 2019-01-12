Прокуратура на Бродівщині повернула майже 40 га земель вартістю 25,6 млн грн Суспільство | 11-01-2019, 10:47 0 80

Минулоріч у червні Радехівська місцева прокуратура виявила протиправне рішення Черницької сільської ради Бродівського району, яким одному із господарюючих товариств передано на утримання (догляд) та збереження спадкове майно, а саме сільгоспугіддя загальною площею 39,8 га.



Так, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства, сільська рада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення, власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.



На усунення допущених порушень, місцева прокуратура пред’явила позов, який рішенням господарського суду Львівської області області від 24.09.2018 повністю задоволено.



Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним та скасовано, визнано недійсним договір на управління спадщиною, укладений на виконання оскаржуваного рішення, а товариство зобов’язано повернути згадані землі територіальній громаді.



Відтак, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії реального виконання судових рішень, у січні 2019 року вказане судове рішення повністю виконано, підприємством повернуто в розпорядження територіальної громади вищевказані землі сільськогосподарського призначення загальною площею 39,8 га вартістю 25 млн 648 тис грн.







Прес-служба прокуратури Львівської області