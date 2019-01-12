ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 11-01-2019, 10:47 0 94



Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність вакансій на ПРАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ", а саме:

комплектувальник товарів – графік роботи позмінний; можливо без досвіду роботи.

З.п 6000 грн.

Механік - організація та проведення профілактичних , поточних та капітальних ремонтів обладнання, виготовлення креслень нестандартних деталей. Досвід від 1 року;

З.п 8760грн;

Пекар - ведення технологічного процесу випікання хлібобулочних виробів, досвід роботи від 1-о року;

З.п 5574 грн;

Повний перелік актуальних вакансій можливо отримати за вказаним телефоном.



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)





