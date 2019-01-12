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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 11-01-2019, 10:47
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Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості інформує про наявність вакансій на ПРАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ", а саме:
комплектувальник товарів – графік роботи позмінний; можливо без досвіду роботи.
З.п 6000 грн.
Механік - організація та проведення профілактичних , поточних та капітальних ремонтів обладнання, виготовлення креслень нестандартних деталей. Досвід від 1 року;
З.п 8760грн;
Пекар - ведення технологічного процесу випікання хлібобулочних виробів, досвід роботи від 1-о року;
З.п 5574 грн;
Повний перелік актуальних вакансій можливо отримати за вказаним телефоном.
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94)
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