Понад 5,5 млрд грн до бюджету – спільна заслуга закарпатських митників та суб’єктів ЗЕД у 2018-му Суспільство | 11-01-2019, 10:48 0 84

Протягом 2018 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 5 млрд 596 млн грн податків. Порівняно з 2017 роком до скарбниці спрямовано на 1 млрд 251 млн грн, або на 28,8% більше. Виконання індикативу забезпечено на 105,5%.

Слід також зауважити, що протягом січня-грудня 2018 року 107,3 млн грн спрямовано до спеціального фонду обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що рекордні показники надходжень до бюджету – це спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД. У відомстві висловлюють щиру вдячність всім, хто долучився до результативної діяльності митниці та переконані, що 2019 рік принесе ще більший професійний і економічний досвід, збагатить перспективами і здобутками та відкриє для всіх спектр нових можливостей.

ДФС у Закарпатській області

