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Понад 5,5 млрд грн до бюджету – спільна заслуга закарпатських митників та суб’єктів ЗЕД у 2018-му
|Суспільство | 11-01-2019, 10:48
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Протягом 2018 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 5 млрд 596 млн грн податків. Порівняно з 2017 роком до скарбниці спрямовано на 1 млрд 251 млн грн, або на 28,8% більше. Виконання індикативу забезпечено на 105,5%.
Слід також зауважити, що протягом січня-грудня 2018 року 107,3 млн грн спрямовано до спеціального фонду обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування.
Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що рекордні показники надходжень до бюджету – це спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД. У відомстві висловлюють щиру вдячність всім, хто долучився до результативної діяльності митниці та переконані, що 2019 рік принесе ще більший професійний і економічний досвід, збагатить перспективами і здобутками та відкриє для всіх спектр нових можливостей.
ДФС у Закарпатській області
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