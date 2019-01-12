Оновлено Довідники податкових пільг Суспільство | 11-01-2019, 11:59 0 151

ДФС України оприлюднила Довідник податкових пільг № 91/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг № 91/2 станом на 01.01.2019.

Нагадуємо, що у довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, інших місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

ДФС у Закарпатській області

