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Оновлено Довідники податкових пільг
|Суспільство | 11-01-2019, 11:59
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ДФС України оприлюднила Довідник податкових пільг № 91/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг № 91/2 станом на 01.01.2019.
Нагадуємо, що у довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, інших місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.
ДФС у Закарпатській області
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