До уваги суб’єктів ЗЕД, декларантів та перевізників! Суспільство | 11-01-2019, 12:05 0 86



Львівська митниця ДФС повідомляє, що згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21.00 год. 12.01.2019 по 03.00 год. 14.01.2019, у пунктах пропуску «Шегині–Медика», «Краковець–Корчова» та «Рава-Руська–Хребенне» будуть недоступні окремі електронні сервіси, зокрема, e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках.

Враховуючи викладене, просимо врахувати зазначену інформацію з метою вибору альтернативних маршрутів та місць перетину державного кордону.



