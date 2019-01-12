Я маю право!» Суспільство | 11-01-2019, 15:34 0 77

Розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними у 2018 році.

Під час кампанії декларування доходів громадян певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2018 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Крім того, податкову декларацію про майновий стан та доходи мають право подати окремі фізичні особи з метою отримання податкової знижки.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники податків, у разі, якщо протягом 2018 року вони отримували:

- доходи не від податкових агентів,- тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;

- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

- іноземні доходи;

- спадщину, чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Граничні строки подання декларації:

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

- для громадян з метою використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2019 року (включно).

Заповнити і подати декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не зареєстрована за іншою, вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

Змінено терміни подання скарг на рішення контролюючих органів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01.01.2019 набрали чинності норми Закону України від 23.11.2018 №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зокрема, чинною редакцією п.44.7 ст.44 ПКУ передбачено, що платник податків має право подати до контролюючого органу, який проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності у термін п’ять робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки. З 01.01.2019 цей термін змінено на 10 робочих днів.

Крім того, згідно з діючою редакцією п.56.2 ст.56 ПКУ, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається протягом 10-ти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п.56.3 ст.56 діючої редакції ПКУ). З 01.01.2019 строк подання вищезазначеної скарги також буде змінений з 10 календарних на 10 робочих днів.

