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Ставки єдиного податку з 01 січня 2019 року для підприємців

Суспільство | 11-01-2019, 15:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629 - VIII, яким встановлено, що з 1 січня 2019 року:
- мінімальна заробітна плата – 4173гривень;
- прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМПО) – 1 921 гривня.
Ставки єдиного податку з 01.01.2019 року для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців застосовуватимуться:
Для платників I групи у відсотках (до 10%) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 1 січня звітного року - 192,10 грн. на місяць. (1921 грн. х 10%).
Для платників II групи у відсотках (до 20%) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного року - 834,60 грн. на місяць (4173 грн х 20%).
Для ФОП ІІІ групи ставка податку до обсягу задекларованого доходу становить:
1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;
2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Затверджено Тимчасовий порядок митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Кабінет Міністрів України затвердив Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, який набрав чинності 21 грудня 2018 року.
Тимчасовий порядок затверджений на виконання Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» від 08.11.2018 №2612-VIII.
Тимчасовий порядок визначає механізм виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та ввезені громадянами на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, а також:
1) перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація, на бланку єдиного адміністративного документа;
2) перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 р. та ввезені повторно.
Згідно з Тимчасовим порядком, митне оформлення таких транспортних засобів буде здійснюватися з певними особливостями, зокрема:
- визначено застосування виключно електронної митної декларації для декларування транспортних засобів;
- визначено документи, які необхідно подавати митницям, зокрема, рахунок або інший документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, реєстраційний документ на автомобіль, виданий реєстраційним органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб або право розпоряджатися та декларувати автомобіль для вільного обігу на митній території України;
- з метою зменшення часу фізичного перебування автомобілів у зонах митного контролю митниць та зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки встановлено, що доставлення транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від митниці повідомлення із зазначенням дати та часу пред’явлення автомобіля;
- скасовано необхідність оформлення митницями та видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу;
- регламентовано дії митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу. Для підтвердження заявленої фактурної вартості можуть подаватися, зокрема, такі документи: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця автомобіля.
Алгоритм дій митниці для перевірки достовірності заявленої фактурної вартості транспортного засобу наступний:
- використовується індикатор ризику, значення якого для кожного транспортного засобу встановлюється окремо. Цей показник має бути на рівні нижньої межі діапазону вартості автомобіля, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваному транспортному засобу в країні експорту. В цьому випадку використовується інформація спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, що мають дані про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального та фактичного пробігу оцінюваного транспортногозасобу;
- при заявлені фактурної вартості менше від встановленого індикатора, проводиться перевірка достовірності ціни;
- при проведенні перевірки достовірності заявленої фактурної вартості, митниця в якості джерел додатково використовує спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС та цінову інформацію, отриману в рамках домовленостей, укладених між ДФС та об’єднаннями імпортерів та виробників;
- у разі непідтвердження, особа, яка декларує транспортний засіб, повинна довести достовірність заявленої фактурної вартості;
- при неможливості аргументовано довести достовірність заявленої фактурної вартості орган доходів та зборів відмовляє у митному оформленні такого транспортного засобу та приймає рішення про коригування заявленої вартості.
Постанова КМУ від 12 грудня 2018 р. N1077
Тимчасовий порядок митного оформлення транспортноих засіб на іноземній реєстрайції
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