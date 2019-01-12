Оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області у січні 2019 року припинили діяльність чергової нелегальної АЗС Суспільство | 11-01-2019, 15:41 0 75



В межах операції «Акциз» у Кам’янко-Бузькому районі Львівської області у січні 2019 року оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області задокументували діяльність АЗС, на якій здійснювалась реалізація підакцизних товарів (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

Описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис.грн., а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 тон, орієнтовною вартістю 300 тис.грн.

Складено протокол про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП („Порушення порядку провадження господарської діяльності”), який скеровано у Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення.



