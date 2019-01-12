В області триває фінансування пенсій за січень Суспільство | 11-01-2019, 16:20 0 84

В області триває фінансування пенсійних виплат за січень. Про це інформують в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.

Відтак, станом на 11 січня на фінансування пенсійних виплат спрямували 891,5 млн гривень, що становить 52,3 % місячної потреби.

Виплату пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюють за встановленим графіком.

