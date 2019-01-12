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В області триває фінансування пенсій за січень
|Суспільство | 11-01-2019, 16:20
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В області триває фінансування пенсійних виплат за січень. Про це інформують в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.
Відтак, станом на 11 січня на фінансування пенсійних виплат спрямували 891,5 млн гривень, що становить 52,3 % місячної потреби.
Виплату пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюють за встановленим графіком.
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