26 січня стартує Форум молодого політика Суспільство | 11-01-2019, 16:22 0 90



ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» в межах проекту «Лабораторія молодого політика» за сприяння департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та партнерів організовує дводенний форум для молоді, яка бере активну участь у суспільно-політичному житті країни.

Проект запланований на 26-27 січня 2019 року та відбудеться в приміщенні Львівської обласної ради (вул. Винниченка, 16).

Форум складатиметься із двох частин – у перший день роботи, 26 січня, молоді люди, які цікавляться політикою та політичними процесами, молоді члени діючих політичних партій матимуть змогу взяти участь в цікавих лекціях, панельних дискусіях та воркшопах від діючих та колишніх депутатів локального, обласного та національного рівня.

Другий день – 27 січня, призначений для молоді та депутатів з ОТГ Львівської області, які отримають корисну інформацію про практичну діяльність депутатів, інструменти ефективної комунікації з виборцями та громадою, а також про способи вирішення проблемних питань на місцях.

Реєстрація на проект доступна за посиланням

