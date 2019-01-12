ЩОДО СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНОЇ У ЗМІ Суспільство | 11-01-2019, 16:31 0 82



Сьогодні у засобах масової інформації з'явилася неправдива інформація про упереджене ставлення українських прикордонників до туристів з Румунії.

З посиланням на іноземне першоджерело https://sighet247.ro/ українські видання оприлюднили інформацію про пресинг та побори з румунських туристів на одному з українських пунктів пропуску. При цьому зазначається, іноземець скаржиться на те, що прикордонниками під час здійснення перевірки відносно нього, автомобілі з українською реєстрацією ніхто не зупиняв та не перевіряв. Крім того, вказується, що відносно іноземних громадян проводяться тести на вживання алкогольних напоїв, які ніби то здійснюють прикордонники на посту поблизу відомого гірськолижного курорту в Івано-Франківській області. Також, у статті є ще ряд неточностей, які вказують на неправдивість розповсюдженої інформації.

Повідомляємо, що розповсюджена інформація є недостовірною і немає ніякого відношення до персоналу Держприкордонслужби, оскільки прикордонники не здійснюють перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Крім того, при здійсненні процедури паспортного контролю, взагалі заборонена практика запрошення сторонніх осіб до кабін паспортного контролю, а робочі місця обладнані системами відеоспостереження.

Важливо також наголосити, що в пунктах пропуску через державний кордон не здійснюється вибіркова перевірка транспортних засобів, оформлення проходять 100% транспортних засобів.

Закликаємо представників ЗМІ при оприлюдненні інформації перевіряти її правдивість та достовірність. При необхідності звертатись за коментарями до Держприкордонслужби.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



