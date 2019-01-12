Розмитнення авто на Закарпатській митниці: які документи необхідно подати Суспільство | 11-01-2019, 17:53 0 160

На Закарпатській митниці ДФС продовжують розмитнювати авто з іноземною реєстрацією, а також інформують громадян про нюанси та особливості цієї процедури. До прикладу, одним із питань, які найчастіше цікавлять платників податків, які документи подати для митного оформлення авто.

Отже, які документи потрібно подати для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини, Словаччини:

- на автомобілі, ввезенні в режимі тимчасового ввезення;

- на автомобілі, ввезені в режимі транзиту;

- на автомобілі, в яких транзит прострочений;

- на автомобілі, в яких транзит не прострочений;

- на автомобілі, які будуть ввозитись з Європи, згідно з новим законом?

В усіх перелічених випадках разом з митною декларацією (оформлюється митним брокером) на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту (вільний обіг), подаються такі основні документи:

- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

Варто взяти до уваги, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку буде застосовано коефіцієнт 0,5. Зазначений коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – 22 лютого 2019 року.

ДФС у Закарпатській області

