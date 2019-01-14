Львів став лідером серед українських міст за індексом якості життя - рейтинг Numbeo Суспільство | 14-01-2019, 06:43 0 88 Львів став лідером серед українських міст у щорічному рейтингу міст світу за індексом якості життя від дослідницького сервісу Numbeo.



Львів посів у рейтингу 175-те місце (115,04 балів), столиця України Київ - на 192-му місці (104,46 балів). На 195 сходинці рейтингу за індексом якості життя опинилася Одеса (102,45), одразу за нею Харків (101,86), а 202 місце у Дніпра (94,46).



Загалом у рейтингу 227 міст з багатьох країн світу. Найкращим містом за індексом якості життя за рейтингом сервісу Numbeo є столиця Австралії Канберра (224,49 балів), друга сходинка у Ейндховена (Нідерланди, 215,66).



На третьому місці - столиця штату Північна Кароліна Ролі (США, 215,15). Також у першій десятці: Аделаїда (Австралія), Медісон (США), Цюріх (Швейцарія), Брісбен (Австралія), Веллінгтон (Нова Зеландія), Оттава (Канада), Колумбус (США).



Рейтинг за індексом якості життя формували, враховуючи 8 показників: індекс купівельної спроможності, вартість нерухомості відносно доходів населення, індекс безпеки, охорону здоров’я, вартість життя, індекс часу руху транспорту, забруднення, клімат.