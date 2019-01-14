ДСНС: З початку року унаслідок пожеж загинуло понад 100 людей Суспільство | 14-01-2019, 06:52 0 77 З початку 2019 року в Україні унаслідок пожеж загинули більше 100 осіб. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті.



Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.



"З початку 2019 року в Україні унаслідок пожеж загинули більше 100 осіб", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що під час опалювального сезону пожежі найчастіше виникають унаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.



У ДСНС закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки, а саме: не палити у ліжку; слідкувати за станом та справністю електромережі; у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо.



Рятувальники також закликають не залишати малолітніх дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитися сірниками.



Крім цього, радять намагатися уникати перевантаження електричних мереж та не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.