ООС: Бойовики били з гранатометів, кулеметів і БМП, 2 поранених Суспільство | 14-01-2019, 07:34 0 103 Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення. Протягом поточної доби окупанти відкривали вогонь по позиціях ОС в районі Новомихайлівки, 1 військовослужбовця поранено.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 14 січня.



У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстрілювали українські позиції в районі н.п. Красногорівка, міста Авдіївка, селищ Піски, Опитне, Лебединське, Гнутове та Березове.



"У смузі дії оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили обстріли позицій наших військових з гранатометів в районі н.п. Новгородське, з БМП-2, великокаліберних кулеметів - в районі селища Новотошківське, зі стрілецької зброї - на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 13 січня 4 окупанти загинули та 3 отримали поранення.



"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



Протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка.



Цієї доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у звіті.



"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - заявили у прес-центрі.