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ООС: Бойовики били з гранатометів, кулеметів і БМП, 2 поранених
|Суспільство | 14-01-2019, 07:34
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|Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення. Протягом поточної доби окупанти відкривали вогонь по позиціях ОС в районі Новомихайлівки, 1 військовослужбовця поранено.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 14 січня.
У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстрілювали українські позиції в районі н.п. Красногорівка, міста Авдіївка, селищ Піски, Опитне, Лебединське, Гнутове та Березове.
"У смузі дії оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили обстріли позицій наших військових з гранатометів в районі н.п. Новгородське, з БМП-2, великокаліберних кулеметів - в районі селища Новотошківське, зі стрілецької зброї - на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської", - підкреслили у штабі.
За даними розвідки, 13 січня 4 окупанти загинули та 3 отримали поранення.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Протягом поточної доби в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка.
Цієї доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у звіті.
"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - заявили у прес-центрі.
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